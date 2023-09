Cosa si Ã¨ fatto Giroud e perchÃ© rischia il derby? EntitÃ  infortunio e tempi di recupero

Cosa si è fatto Giroud e perché rischia il derby? Entità infortunio e tempi di recupero

Nella serata di ieri Olivier Giroud e tutti i tifosi del Milan, al minuto 25′ di Francia-Irlanda, hanno tenuto il fiato sospeso e probabilmente continuano a farlo. Il calciatore francese durante il match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024 si è procurato, a seguito di un movimento innaturale, una distorsione alla caviglia sinistra. Al suo posto è entrato Marcus Thuram dell’Inter (che ha impattato egregiamente segnando anche un gol), ma la preoccupazione non è mancata e non mancherà sino agli esami di rito per capire con esattezza l’entità dell’infortunio.

INFORTUNIO GIROUD: LE PAROLE DEL FRANCESE

A rischio infatti ci sarebbe, una volta ritornati dalla sosta delle Nazionali, il derby con l’Inter di Simone Inzaghi, in programma sabato 16 settembre a partire dalle ore 18.00. Insomma bisognerà capire meglio i tempi di recupero e solamente le prossime ore e i prossimi esami potranno dare una risposta. Nel frattempo Giroud, attraverso delle dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport, ha voluto rassicurare i supporters rossoneri.

“Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi faceva male da settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Vado a fare qualche esame, ma non sento troppo male. Se ci sarò nel derby? Sì sì, penso che ce la farò”.

Foto: LivePhotoSport