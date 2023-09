Lettonia-Italia oggi in tv, Qualificazioni Europei Under 21: orario, canale, programma in chiaro, streaming, formazioni

Debutterà oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, la nuova Italia Under 21 con alla guida il ct Carmine Nunziata.

Gli Azzurrini saranno di scena in casa della Lettonia in un match che sarà trasmesso dalla Rai. Il calcio di inizio è fissato alle 16.00 italiane.

Per la sua prima panchina in Under 21, Nunziata si affida a diversi protagonisti del suo ciclo con la selezione Under 20.

Il modulo di partenza sarà il 4-3-1-2 con Desplanches tra i pali e una linea a quattro composta dai centrali Cittadini e Coppola e dai terzini Kayode e Ruggeri. Bove, Casadei e Miretti agiranno in mediana con Baldanzi trequartista alle spalle di Colombo ed Esposito.

La Lettonia dovrebbe rispondere con un 4-4-2 con Novikovs, Vientiess, Sliede e Maslovs in difesa e un centrocampo formato da Kauselis, Anmanis, Vapne e Rascevkis. Sits e Puzirevskis la coppia d’attacco, Vilkovs il portiere.

Di seguito il calendario e il programma di Lettonia Under 21-Italia Under 21, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, che si giocherà venerdì 8 settembre alle ore 16.00. La partita sarà trasmessa dalla Rai.

CALENDARIO LETTONIA-ITALIA UNDER 21 OGGI

Venerdì 8 settembre



Ore 16.00 Lettonia U21-Italia U21 – Diretta tv su Rai2, diretta streaming su RaiPlay.

PROGRAMMA LETTONIA-ITALIA UNDER 21 OGGI

Venerdì 8 settembre

Diretta tv : Rai2

: Rai2 Diretta Streaming: RaiPlay

PROBABILI FORMAZIONI LETTONIA-ITALIA UNDER 21

LETTONIA UNDER 21 (4-4-2) : Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevkis, Sits, Puzirevskis. All. Basovs.

: Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevkis, Sits, Puzirevskis. All. Basovs. ITALIA UNDER 21 (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Cittadini, Coppola, Ruggeri; Bove, Casadei, Miretti; Baldanzi; Colombo, Esposito. All. Nunziata.

Foto: LaPresse