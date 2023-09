Coppa Davis 2023, Djokovic regala alla Serbia il punto della qualificazione. Spagna eliminata

Cinque giorni dopo aver conquistato il 24° titolo Slam della carriera, battendo Daniil Medvedev nella finale degli US Open, Novak Djokovic scende in campo a Valencia e trascina la Serbia verso la qualificazione per la fase a eliminazione diretta della Coppa Davis 2023. Il fuoriclasse di Belgrado ha infatti regalato al suo Paese il punto decisivo per sconfiggere la Spagna padrona di casa in un vero e proprio spareggio per il passaggio del turno.

In precedenza Laslo Djere, n.37 del ranking mondiale, aveva vinto abbastanza nettamente il primo singolare di giornata contro l’iberico Albert Ramos Viñolas (n.95 ATP) in due set con un duplice 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco, portando dunque la Serbia in vantaggio 1-0 e virtualmente ad un passo dall’accesso ai quarti di finale.

A quel punto il numero 1 del mondo non si è fatto sfuggire l’occasione, chiudendo i conti prima del doppio e regolando l’ostico spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-3 6-4 in quasi un’ora e 50 minuti di gioco, rimontando da una situazione di svantaggio nel secondo set (1-4) con un parziale micidiale di cinque game consecutivi.

Il doppio serale diventa così ininfluente ai fini della classifica del gruppo C, attualmente in corso di svolgimento a Valencia. Repubblica Ceca e Serbia restano infatti a punteggio pieno dopo due giornate e si qualificano per le Final Eight della manifestazione (in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre), con ancora da stabilire solo il primo posto del raggruppamento, mentre Spagna e Corea del Sud sono già aritmeticamente eliminate.

Foto: Lapresse