LEONE SONEGO! Annulla 4 match-point, batte Jarry in rimonta e regala il 2-0 all’Italia in Coppa Davis contro il Cile!

Il solito leone. Lorenzo Sonego, nel suo essere underdog, replica le gesta di Malaga e si impone in rimonta per 3-6 7-5 6-4 in 2 ore e 45 minuti di gioco contro il n.1 cileno Nicolas Jarry, nell’incontro valido per la fase a gironi delle Finali di Coppa Davis 2023. Sonego è stato bravissimo a mettere da parte un brutto primo parziale, venendo fuori alla distanza e piegando la resistenza dell’avversario. Un risultato che permette all’Italia di imporsi nel confronto con i sudamericani, vista la vittoria di Matteo Arnaldi contro Cristian Garin, ma con la necessità di ottenere il terzo punto nel doppio per mettersi a riparo da sorprese.

Nel primo set l’avvio fa capire un po’ il canovaccio della frazione: Jarry in grande spinta e Sonego in difficoltà. Il break in apertura mette subito in una condizione di vantaggio il cileno, che con la sua combinazione servizio-dritto è devastante, senza dare mai l’opportunità al piemontese di tornare in auge. Di contro, per l’azzurro ogni turno al servizio è molto laborioso, dovendo salvare tre palle break nel terzo game e una nel quinto. Alla lunga, il pressing del sudamericano viene premiato dal secondo break della frazione, conclusa sul 6-3.

Nel secondo set succede veramente di tutto. L’azzurro scappa via in apertura, sfruttando qualche errore di troppo del cileno. La gestione dello scambio è autorevole di Sonny, ma nell’ottavo game il meccanismo perfetto si inceppa anche per un po’ di sfortuna, citando il nastro che sorride a Jarry. Il quadro psicologico si ribalta improvvisamente e nel decimo game il nostro portacolori è costretto ad annullare quattro palle match point, di cui una con una seconda di servizio che pizzica la riga. Un’altalena di emozioni e Lorenzo si nutre della carica del pubblico, giocando un undicesimo game strepitoso e completando l’opera nel successivo sullo score di 7-5.

Nel terzo set il rendimento del torinese cresce in maniera chiara, trovando maggior efficienza in risposta. Nel terzo game c’è lo strappo decisivo, con alcune risposte fulminanti. Sonny sfiora la chiusura in due circostanze nel nono game, ma nel decimo a zero chiude la frazione sul 6-4.

