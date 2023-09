Ciclismo: non arrivano smentite, la fusione tra Jumbo-Visma e Soudal-QuickStep sempre più vicina?

La notizia venuta fuori ieri è veramente una di quelle clamorose che potrebbero cambiare esponenzialmente le sorti del ciclismo World Tour. Due delle compagini più forti dell’intero circuito, la Jumbo-Visma e la Soudal-QuickStep potrebbero addirittura fondersi nelle prossime stagioni, andando così a formare una formazione monstre.

Di conferme ce ne sono ancora pochissime e dunque bisognerà aspettare, ma non arrivano neanche smentite. A Sporza Patrick Lefevere, direttore generale della Soudal-QuickStep ha dichiarato: “Se volete seguire queste voci, fate pure. Io non faccio commenti, mi dispiace“.

Anche l’altra campana non dà certezze. Dalla Jumbo, infatti: “Di norma noi non diamo seguito a voci. E ce ne sono talmente tante. Prima c’è stata NEOM , poi si parlava della Ineos insieme alla Soudal e adesso questo. Ci sono tante possibilità aperte, sarà il tempo a parlare“.

Però, sempre a GCN un corridore anonimo: “In squadra non se n’è mai parlato e per noi è una grande sorpresa. Guardando ai numeri, non sembra una cosa possibile, ma non si può mai sapere. Poi, ma è solo la mia opinione, non capisco perché due delle migliori squadre al mondo dovrebbero fondersi. Che ragione c’è? Inoltre, le mentalità delle due squadre sono diverse, così come i modi in cui i dirigenti si relazionano con i corridori”.

Foto: Lapresse