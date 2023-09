Mountain bike: due top-15 per l’Italia nel Test Event in quel di Parigi

Test Event in quel di Parigi ieri per la Mountain bike. Sono andate in scena in terra transalpina le due prove di cross country a Saint-Quentin-en-Yvelines per provare il circuito che ospiterà le Olimpiadi transalpine nel 2024.

In casa Italia sensazioni positive ma risultati non eccezionali: tra gli uomini il migliore è stato Juri Zanotti, quindicesimo, mentre al femminile undicesima piazza per Giada Specia.

Il commento sui canali federali del commissario tecnico Mirko Celestino: “Sulla carta era un test per gli organizzatori, ma lo è stato anche per noi che abbiamo potuto studiare il tracciato assieme agli atleti che si giocheranno la possibilità di partecipare ai Giochi di Parigi”.

Poi, sul percorso: “E’ quasi tutto artificiale, composto da sezioni diverse e molto impegnative, con rocce, passaggi sui tronchi e vari drop. E’ un percorso completo e scorrevole, con un terreno molto battuto nonostante sia praticamente nuovo e divertente, a detta di tutti gli atleti. Adesso che abbiamo iniziato a conoscerlo potremo limare il lavoro in maniera ancora più specifica”.

Parlando della prestazione degli azzurri: “Le gare sono andate discretamente, anche se abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Nella prova maschile Luca Braidot è stato sempre a ridosso dei primi cinque, poi ha bucato a metà dell’ultimo giro, perdendo la posizione e lasciando il gruppetto giunto poi in volata. Probabilmente non avrebbe avuto la gamba per giocarsi la vittoria, ma avrebbe portato a casa un bel piazzamento. Al femminile Martina Berta non è riuscita a mantenere le prime posizioni fino all’arrivo, ha fatto fatica nell’ultima frazione e si è fatta superare anche da Giada Specia, che alla fine è arrivata undicesima con un’ottima prestazione per un’atleta giovane che fa ben sperare”.

Foto: LiveMedia/Roberto Tommasini