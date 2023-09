Calendario ginnastica artistica oggi, Campionati Italiani: orari 8 settembre, programma, tv, streaming

Oggi venerdì 8 settembre (alle ore 18.30) va in scena la terza giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova spazio alla seconda parte del concorso generale individuale femminile, valido anche come parte di qualificazione alle Finali di Specialità. Si preannuncia grande spettacolo, con tante stelle del panorama nazionale pronte a mettersi in gioco in un evento che determinerà anche quali saranno le azzurre che prenderanno parte ai Mondiali di Anversa.

Si torna in pedana dopo la gara-1 di mercoledì, la somma dei punteggi odierni e dei riscontri dell’altro ieri determinerà la classifica generale. Riflettori puntati sulle Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Angela Andreoli, Manila Esposito ed Elisa Iorio saranno della partita, mentre saranno assenti le infortunate Martina Maggio e Asia D’Amato. Alice D’Amato partirà con 1.55 punti di vantaggio nei confronti di Manila Esposito, Elisa Iorio insgue da più lontano, Giorgia Villa e Angela Andreoli sono impegnate soltanto su alcuni attrezzi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (venerdì 8 settembre) ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Venerdì 8 settembre

18.30-20.20 Concorso generale individuale femminile, gara-2 – Diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube della Federginnastica, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Filippo Tomasi