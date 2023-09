Calendario Mondiali nuoto juniores 2023 oggi: orari 8 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 8 settembre, assisteremo alla quinta giornata di gare dei Mondiali 2023 di nuoto juniores 2023 a Netanya, in Israele. Al Wingate Institute si prospetta a un day-5 decisamente interessante in cui la squadra italiana punterà ad arricchire il proprio medagliere.

Fari puntati sulla coppia formata da Passafaro e Ballarati nei 100 stile libero, con quest’ultimo capace di andare a medaglia nelle gare dell’unica vasca. Vedremo poi in azione la coppia formata da Curtis e Biagiotti nei 50 stile libero, con la prima che andrà a caccia di un miglioramento cronometrico.

Osservata speciale sarà anche la 4×100 stile libero donne, con il quartetto delle nostre ragazze che cercherà di centrare la top-3, replicando quanto già fatto negli Eurojunior di Belgrado. Indubbiamente, il livello di concorrenza sarà decisamente diverso

La quinta giornata dei Mondiali juniores di nuoto 2023 sarà trasmessa in diretta streaming dal canale a pagamento Recast Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di semifinali e finali per non farvi perdere nulla di questo day-5 a Netanya.

CALENDARO MONDIALI JUNIORES DI NUOTO 2023 OGGI

Venerdì 8 settembre

Batterie dalle ore 08.30 (ora italiana)

100 stile libero uomini – Passafaro, Ballarati

100 farfalla donne – Borrelli, Zambelli

400 misti uomini – Potenza, De Gregorio

50 stile libero donne – Curtis, Biagiotti

50 rana uomini

4×100 stile libero donne – Italia

1500 stile libero donne – Giannelli (1a serie)

Finali e semifinali dalle ore 17.00 (ora italiana)

1500 stile libero donne (1a serie)

Semifinali 100 stile libero uomini

Semifinali 100 farfalla donne

Finale 50 farfalla uomini

Semifinali 50 stile libero donne

Semifinali 50 rana uomini

Finale 50 dorso donne

Finale 400 misti uomini

Finale 4×100 stile libero donne

Foto: LiveMedia/Fabio Patamia