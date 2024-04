Sinner potrebbe non giocare i quarti a Madrid: “Devo pensarci due volte”. E spiega il motivo

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid grazie alla vittoria ottenuta in rimonta contro il russo Karen Khachanov. Il tennista italiano ha sofferto la solidità agonistica dell’avversario nel primo set, ma poi è riuscito a salire in cattedra e a fare la differenza dall’alto della sua caratura tecnica. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola: potrà godersi un giorno di riposo e ripresentarsi in campo giovedì 2 maggio per affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha eliminato il più quotato norvegese Casper Ruud.

Jannik Sinner ha però rilasciato una dichiarazione in conferenza stampa che manda un po’ in allarme tutti gli appassionati: “Domani deciderò se potrò giocare, non lo so ancora. Non ho paura, ma bisogna pensarci due volte perché adesso arrivano Roma, Parigi, poi Wimbledon e poi le Olimpiadi. Se la situazione dovesse peggiorare, ci ripenserò. Vedremo come mi sentirò domani, sono curioso di vedere come reagisce la mia anca dopo aver giocato per due ore oggi“.

Il vincitore degli ultimi Australian Open si riferisce al fastidio all’anca su cui si era soffermato dopo la vittoria di ieri contro il russo Pavel Kotov: “Io e il mio fisioterapista abbiamo lavorato molto ieri, è stata una lunga notte. Ho cercato di recuperare, di dormire bene e oggi abbiamo fatto anche un paio di esercizi diversi per cercare di migliorare. Oggi ho deciso di giocare dopo il riscaldamento. Sapevo che avrei sofferto, ma l’ho accettato. Cerco anche di godermi il momento, perché se non ti diverti a giocare a tennis è dura. Se posso giocare e divertirmi, giocherò, altrimenti non giocherò. Domani prenderò una decisione“.

Il 22enne ha anche analizzato la prestazione odierna: “Oggi il livello era buono, entrambi abbiamo servito bene. Non si tratta solo di essere al 100% dal punto di vista fisico, bisogna anche guardare agli aspetti positivi e riconoscere i momenti importanti della partita. Lui ha fatto meglio nel primo e io nel secondo e terzo set. È un giocatore molto costante da molti anni. Sono felice per la vittoria, è stata una bella giornata e vedremo cosa succederà. Mi sento meglio di ieri. Il mio obiettivo principale è essere al 100% fisicamente. Oggi è stata una partita diversa perché era la prima senza il tetto coperto e su un campo diverso. Ho dovuto abituarmi a queste condizioni, soprattutto nel primo set, ma sono contenta di come ho girato la situazione nel secondo e terzo set“.