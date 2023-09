Calendario ginnastica artistica oggi, Campionati Italiani: orari 7 settembre, programma, tv, streaming

Oggi giovedì 7 settembre (alle ore 16.00) va in scena la seconda giornata di gare ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova spazio alla prima parte del concorso generale individuale maschile, valido anche come parte di qualificazione alle Finali di Specialità. Si preannuncia grande spettacolo, con tante stelle del panorama nazionale pronte a mettersi in gioco in un evento che determinerà anche quali saranno le azzurre che prenderanno parte ai Mondiali di Anversa.

Il programma prevede un doppio all-around, sul modello di quanto accade negli USA e che alle nostre latitudini aveva esordito lo scorso anno: le ragazze saranno impegnate in un giro completo nella giornata odierna e in una seconda prova su tutti gli attrezzi venerdì settembre, verranno sommati tutti i punteggi e si decreterà la classifica del concorso generale individuale.

Si preannuncia un confronto molto serrata tra Yumin Abbadini (detentore del titolo), Nicola Bartolini (ex Campione del Mondo al corpo libero), Lorenzo Casali, Matteo Levantesi o Mario Macchiati (che sembrano essere tra i favoriti per rappresentare il Bel Paese durante la rassegna iridata). Da non perdere la sfida agli anelli tra Salvatore Maresca e Marco Lodadio, mentre Carlo Macchini sarà particolarmente atteso alla sbarra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi (giovedì 7 settembre) ai Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica.

CALENDARIO CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Giovedì 7 settembre

Ore 16.00 Concorso generale individuale maschile (all-around), gara-1

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Simone Ferraro/FGI