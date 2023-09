LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: sfida stellare tra i Moschettieri a poche settimane dai Mondiali!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Oggi al PalaIndoor di Padova andrà in scena gara-1 dell’all-around maschile, sabato 9 settembre toccherà invece a gara-2, il podio sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti tra oggi e venerdì, risultato che qualificherà anche alle Finali di Specialità.

Questi giorni saranno determinanti per decidere la composizione della squadra che partirà per i Mondiali di Anversa a partire dal 30 settembre. L’Italia ha vinto gli ultimi Europei e si presenterà alla rassegna iridata per provare a strappare il pass per Olimpiadi. Si preannuncia una sfida molto equilibrata, con tanti pretendenti al podio, i nomi più attesi sono quelli di Nicola Bartolini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, Matteo Levantesi, Salvatore Maresca, Marco Lodadio e Carlo Macchini. Si tratta del secondo anno consecutivo con questa formula, che riprende quanto accade negli USA con due all-around in tre giorni, si preannuncia grande spettacolo, i ginnasti dovranno però essere bravi a gestire le energie fisiche e mentali. Oggi inoltre saranno presenti in gara anche una serie di ginnasti turchi, per un confronto amichevole, si tratterà di un test importante poichè sulla carta si tratta di atleti equiparabili agli azzurri a livello internazionale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di gara-1 dell’all-around maschile valida per i Campionati Italiani Assoluti di ginnastica artistica 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: LiveMedia/Filippo Tomasi