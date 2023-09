Arrampicata sportiva, Laura Rogora approda in finale nel lead a Koper

Penultima tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva 2023 in quel di Koper (Slovenia). Un fine settimana interamente dedicato al lead che è iniziato oggi con in programma qualificazioni e semifinali, mentre domani sera sarà la volta delle finali sia al maschile che al femminile.

La notizia più lieta per quanto riguarda gli italiani è indubbiamente Laura Rogora: l’azzurra è l’unica ad essersi qualificata per la finale di domani. Nelle qualificazioni ha fatto registrare il quarto punteggio (4.58), mentre in semifinale il sesto (31+). Eliminate invece nella fase di qualificazione tutte le altre azzurre: Ilaria Scolaris 36esima, Claudia Ghisolfi 41esima, Giorgia Tesio 56esima.

Coloro che si sono spinto maggiormente avanti nel maschile sono stati Marcello Bombardi e Stefano Ghisolfi entrambi qualificatosi per la semifinale rispettivamente con il 22esimo (23.66) e il 14esimo punteggio (13.61). Azzurri che hanno visto interrompere la propria corsa successivamente: 19esimo Ghisolfi (19) e 23esimo Bombardi (16+). Fuori nelle qualificazioni gli altri italiani: Michael Piccolruaz 32esimo, Filip Schenk 34esimo, Giorgio Tomatis 49esimo.

