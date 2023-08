Vuelta a España 2023, Remco Evenepoel: “Avevo ancora tante energie alla fine: sono pronto per queste tre settimane”

Remco Evenepoel batte il primo colpo: il vincitore uscente trionfa nella prima tappa di montagna della Vuelta a España 2023 con arrivo a Arinsal, nel Principato di Andorra. Il belga ha anticipato lo sprint sulle ultime rampe della salita e Jonas Vingegaard non è riuscito a tornargli sotto. Il corridore della Soudal Quick-Step conquista anche la maglia roja con un vantaggio di cinque secondi su Enric Mas.

Queste le parole del campione del mondo 2022: “La tattica è stata perfetta perché sono stato paziente, ho atteso il momento giusto e non ho avuto fretta. Lo sprint è stato piuttosto lungo e impegnativo, io sono riuscito a resistere davanti e sono molto orgoglioso di questa vittoria. Abbiamo fatto la discesa del Coll d’Ordino davanti ed è stata la giusta decisione. Poi mi sono sentito molto bene nella salita finale: l’ascesa è stata lunga e lo sprint è stato tosto, quindi sono molto contento di questa vittoria di tappa“.

“Preferivamo raggiungere la fuga per controllare i distacchi dei corridori davanti, ma quando abbiamo raggiunto Kamna, dovevamo concentrarci sulla vittoria della tappa. È stato allora che ho ho deciso di scattare. Sentivo che avevo ancora energia nelle gambe. Mi godrò la maglia rossa. È una grande vittoria qui ad Andorra, in quota. Dimostra che la mia preparazione è stata buona e che sono pronto per le prossime tre settimane“.

