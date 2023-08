Vuelta a España 2023: Groves fa doppietta, battuto un Filippo Ganna in versione sprinter!

Ancora una volata alla Vuelta a España 2023 e ancora una vittoria per Kaden Groves. L’australiano è il velocista più forte nella corsa a tappe iberica e domina allo sprint anche nella quinta frazione con arrivo in quel di Burriana. In casa Italia stupisce Filippo Ganna, mentre in classifica generale incrementa il margine Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) grazie ai secondi presi allo sprint intermedio.

Prima parte di gara non del tutto spettacolare: dopo una fase fatta di scatti e controscatti alla fine è andata via la fuga di un solo corridore, l’uruguayano Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH). Per lui vantaggio massimo di 5′, con il plotone che l’ha tenuto d’occhio senza patemi e l’Alpecin-Deceuninck a chiudere progressivamente.

Scenario diverso sul GPM del Collado de la Ibola, l’unico di giornata: sulla salita l’attacco di Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) che è andato a prendersi i punti per la classifica degli scalatori. Da lì in poi gruppo compatto verso la volata. Nuovamente velocità altissime e una caduta che ha coinvolto Milan Menten e che ha stravolto il lavoro dei treni.

Alpecin-Deceuninck però perfetta a trascinare Kaden Groves e l’australiano non ha avuto problemi a trionfare ancora. Alle sue spalle uno strepitoso Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che si è gettato a sorpresa in volata. Terzo Dries Van Gestel (TotalEnergies), quarto Alberto Dainese (Team dsm – firmenich). In casa Italia anche l’undicesima piazza di Jacopo Mosca (Lidl – Trek).

Foto: Lapresse