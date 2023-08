Vuelta a España 2023, tutte le classifiche: Evenepoel guadagna qualche secondo, Groves allunga per la maglia verde

In archivio la quinta tappa della Vuelta a España 2023, la seconda consecutiva chiusa in volata e la seconda consecutiva in cui è stato Kaden Groves ad alzare le braccia. Nessun problema per Remco Evenepoel nel mantenere la maglia rossa, riuscendo anche a guadagnare qualcosa allo sprint intermedio. Groves consolida la sua maglia verde, mentre Sepulveda prende qualche altro punto per la classifica GPM.

Di seguito tutte le classifiche della Vuelta a España 2023 dopo 5 tappe:

CLASSIFICA GENERALE

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 8:43:11

2 MAS Enric Movistar Team 0:11

3 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 0:17

4 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:37

5 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:39

6 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe ,,

7 ROGLIČ Primož Jumbo-Visma 0:43

8 AYUSO Juan UAE Emirates 0:44

9 SOLER Marc UAE Emirates 0:48

10 ALMEIDA Joao UAE Emirates ”

CLASSIFICA A PUNTI

1 GROVES Kaden Alpecin-Deceuninck 122

2 VENDRAME Andrea AG2R Citroën Team 62

3 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 45

4 VAN GESTEL Dries TotalEnergies 38

5 THEUNS Edward Lidl – Trek 35

6 KRON Andreas Lotto Dstny 30

7 MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates 30

8 GONZÁLEZ David Caja Rural – Seguros RGA 30

9 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 27

10 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost 26

CLASSIFICA GPM

1 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny 21

2 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 10

3 SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla 6

4 ROMO Javier Astana Qazaqstan Team 6

5 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6

6 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 6

7 AYUSO Juan UAE Team Emirates 4

8 KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 4

9 KRON Andreas Lotto Dstny 3

10 FAGUNDEZ Eric Antonio Burgos-BH 3

CLASSIFICA GIOVANI

1 EVENEPOEL Remco Soudal – Quick Step 17:12:29

2 MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ 0:17

3 UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe 0:39

4 AYUSO Juan UAE Team Emirates 0:44

5 ALMEIDA João UAE Team Emirates 0:48

6 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 0:51

7 QUINN Sean EF Education-EasyPost 1:45

8 VALTER Attila Jumbo-Visma 2:23

9 BALDERSTONE Abel Caja Rural – Seguros RGA 2:42

10 ROMO Javier Astana Qazaqstan Team 2:45

