Sport in tv oggi (mercoledì 16 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 16 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis e sul Palio di Siena. Il torneo di Cincinnati si prenderà la scena con i match di secondo turno del tabellone maschile e femminile. Jannik Sinner tornerà in campo nel giorno del suo compleanno e proverà a farsi un regalo, iniziando nel migliore dei modi questa avventura in Ohio. Con lui in campo anche Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Martina Trevisan e Jasmine Paolini.

Nella mitica Piazza del Campo un pezzo d’Italia avrà la classica rappresentazione della Carriera dell’Assunta e lo spettacolo non mancherà di certo. In tutto questo, da considerare la seconda semifinale dei Mondiali di calcio femminile tra Australia e Inghilterra e gli Europei di volley femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 11 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 16 agosto

12.00 Calcio femminile, Mondiali 2023 (seconda semifinale): Australia-Inghilterra – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

16.50 Palio di Siena 2023: corte storico – Diretta tv su La7, in streaming su La7.it.

17.00 Tennis, ATP Cincinnati: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Medvedev 1° incontro e inizio programma dalle 17.00 italiane; Sinner vs Lajovic 2° incontro e inizio programma dalle 17.00 italiane; Sonego vs Fritz 2° incontro e inizio programma dalle 17.00 italiane)

17.00 Tennis, WTA Cincinnati: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Trevisan vs Pegula 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Paolini vs Bucsa 4° match e inizio programma dalle 17.00 italiane)

18.00 Volley femminile, Europei 2023: Estonia vs Francia – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

19.00 Volley femminile, Europei 2023: Svizzera vs Bosnia ed Herzegovina – Diretta streaming su EuroVolley Tv.

19.00 Palio di Siena 2023: carriera dell’Assunta – Diretta tv su La7, in streaming su La7.it.

21.00 Volley femminile, Europei 2023: Bulgaria vs Croazia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su EuroVolley Tv.

21.00 Calcio, Supercoppa Europea: Manchester City-Siviglia – Diretta tv/streaming su Amazon Prime Video.

