LIVE Musetti-Medvedev, ATP Cincinnati in DIRETTA: il toscano vuole la rivincita per approdare agli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul Grandstand il toscano andrà a caccia di una rivincita dopo quanto accaduto la settimana scorsa a Toronto, mettendo nel mirino gli ottavi di finale.

Chiaramente sarà un match difficile per le qualità del russo, soprattutto su una superficie rapida come quella del cemento americano. Musetti, da par suo, ha ben impressionato nel primo turno contro il britannico Daniel Evans e, memore di quanto accaduto in Canada, potrebbe trarre giovamento dalla recente sconfitta.

I favori del pronostico, però, sono tutti per Medvedev, grande interprete su questi campi di un gioco difensivo, con traiettorie molto particolari capaci di ribaltare l’inerzia dello scambio in proprio favore. Lorenzo dovrà avere un rendimento al servizio consistente per andare poi a giocarsi proprio nello scambio le proprie carte e mettere in difficoltà il proprio avversario.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, valido per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match inizierà alle ore 17.00 italiane e sarà il primo sul Grandstand. Buon divertimento!

Foto: LaPresse