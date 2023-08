LIVE Sinner-Lajovic, ATP Cincinnati in DIRETTA: l’altoatesino esordisce e vuol farsi un regalo per il compleanno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Dusan Lajovic, valido per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, l’altoatesino torna in campo dopo il trionfo nel 1000 in Canada nel giorno del suo 22° compleanno e si augura di farsi un bel regalo.

Non sarà una partita facile. Al di là delle qualità di Lajovic, da non sottovalutare visto il successo contro l’argentino Francisco Cerundolo nel primo turno, Sinner ha avuto pochissimo tempo per allenarsi e soprattutto adattarsi alle condizioni diverse dei campi.

Sarà interessante capire che cosa accadrà e come il nostro portacolori riuscirà a esprimersi, dopo le fatiche della settimana di Toronto. Determinante nel suo gioco, come al solito, la resa al servizio. Un buon numero di prime di servizio in campo si tradurrebbe in maggior possibilità di conquistare punti rapidi e quindi non spendere troppe energie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Dusan Lajovic, valido per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è la seconda sul Grandstand, il cui programma inizia alle 17.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse