LIVE Palio di Siena 2023 in DIRETTA: Tittia per compiere la storia!

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Palio di Siena 2023. Quest’oggi, 16 agosto, è il giorno del Palio dell’Assunta. Si entra nel vivo dell’ultimo appuntamento dell’anno della corsa di cavalli più antica e rinomata del nostro Paese, un evento che va in scena da oltre 300 anni.

Nel Palio dell’Assunta 2023 si sfideranno le 7 Contrade assenti lo scorso 2 luglio, e quindi iscritte per diritto, più le 3 sorteggiate la domenica successiva al Palio della Madonna di Provenzano. Le Contrade al via quest’oggi sono: Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice, Tartuca, Chiocciola e Giraffa. Inizialmente era stata sorteggiata Civetta, la quale però è ancora sotto squalifica dopo quanto successo lo scorso anno.

Il Palio dell’Assunta è iniziato come di consueto domenica scorsa con l’assegnazione dei cavalli alle 10 Contrade. I favoriti alla vigilia dovrebbero essere Zio Frac (unico cavallo già vincitore di un Palio), Viso d’Angelo ed Anda e Bola. Ci sono inoltre due esordienti: Antine Day e Zenis. Questi tutti gli accoppiamenti:

Istrice – Antine Day (sauro di 7 anni esordiente);

Giraffa – Abbasantesa (femmina di sette anni, un Palio già corso);

Aquila – Viso d’Angelo (baio di 9 anni, tre Palii già corsi);

Bruco – Zenis (esordiente);

Drago – Vitzichesu (baio di 8 anni, un Palio già corso);

Torre – Tabacco (castrone di 11 anni, cinque Palii già corsi);

Pantera – Anda e Bola (cavallo di sette anni, un Palio già corso);

Oca – Zio Frac (tre Palii già corsi, uno vinto);

Chiocciola – Reo Confesso (tre Palii già corsi);

Tartuca – Schietta (tre Palii già corsi)

La giornata odierna del Palio inizierà alle 07.45 con la “Messa del Fantino” nella Cappella della Piazza. Alle 9 ci sarà la “Provaccia”, mentre alle 10.30 in comune avverrà l’iscrizione dei fantini e la presentazione del giubbetto: da questo momento in poi il fantino non potrà più esser cambiato. Nel pomeriggio avverrà la benedizione dei cavalli e dei fantini, il corteo storico e l’inizio della competizione alle 19.00, quando verrà dato il colpo del mortaretto.

Il 2 luglio a vincere è stato "Tittia" per la Contrada della Selva, raggiungendo il quinto successo a Piazza del Campo. Il Palio dell'Assunta 2023 sarà visibile su La7 a partire dalle 16.45 con il corteo storico. La copertura streaming dell'evento è affidata al sito streaming di La7.

Buon divertimento!

