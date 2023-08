Sport in tv oggi (martedì 8 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 8 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di ciclismo su pista e su strada a Glasgow dove i nostri portacolori cercheranno di mettersi in evidenza. In particolare, curiosità desta la staffetta mista a squadre, in modalità cronometro, dove vedremo il Bel Paese protagonista.

Attenzioni particolari meritevoli anche per la seconda giornata degli Europei U20 di atletica leggera e i match di tennis nei due 1000 di Toronto e Montreal con Lorenzo Sonego e Camila Giorgi in campo e desiderosi di imporsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 8 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

04.00 Pallanuoto, Universiadi a Chengdu: Finale 3°-4° posto USA-Georgia – Diretta streaming su FISU.tv, eurosport.it, Discovery+.

06.00 Pallanuoto, Universiadi a Chengdu: Finale 1°-2° posto Italia-Ungheria – Diretta streaming su FISU.tv, eurosport.it, Discovery+.

07.00 Atletica, Europei U20: batterie (seconda giornata) – Diretta streaming su allathletics.tv.

10.00 Calcio femminile, Mondiali: Colombia-Giamaica – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

13.00 Calcio femminile, Mondiali: Francia-Marocco – Diretta streaming su FIFA+.

13.30 Ciclismo su pista, Mondiali a Glasgow: sessione mattutina – Rai Sport HD (dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 20.30 in poi), Rai 2 (dalle 14.00 alla fine della sessione mattutina e dalle 18.15 alle 20.30), Eurosport 2 HD (dalle 13.25 alle 16.30) ed Eurosport 1 HD (dalle 18.10 alle 22.30), in streaming Rai Play, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now, DAZN.

14.00 Ciclismo, Mondiali a Glasgow: staffetta a cronometro a squadre miste – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.52 Atletica, Europei U20: finali (seconda giornata) – Diretta streaming su allathletics.tv.

16.00 Bmx Flatland, Mondiali a Glasgow: qualificazioni maschili élite – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Tennis, Masters1000 Toronto: primo turno – Diretta tv su Sky Summer (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Murray 1° match sul Centrale e inizio programma dalle 18.30 italiane)

17.00 Tennis, WTA1000 Montreal: primo turno – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Giorgi vs Andreescu 3° match e inizio programma sul Centrale dalle 18.30 italiane)

18.25 Ciclismo su pista, Mondiali a Glasgow: sessione serale – Rai Sport HD (dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 20.30 in poi), Rai 2 (dalle 14.00 alla fine della sessione mattutina e dalle 18.15 alle 20.30), Eurosport 2 HD (dalle 13.25 alle 16.30) ed Eurosport 1 HD (dalle 18.10 alle 22.30), in streaming Rai Play, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, Now, DAZN.

19.00 Bmx Flatland, Mondiali a Glasgow: qualificazioni femminili élite – Nessuna copertura tv/streaming.

