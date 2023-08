LIVE Ciclismo, staffetta mista Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia ci prova per una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova di staffetta mista dei Mondiali di ciclismo su strada di Glasgow! Prova di 40,3 chilometri per la staffetta mista: 18 nazionali si sfideranno per la quarta volta in questa disciplina, per poter prendere il posto della Svizzera vittoriosa a Wollongong avanti all’Italia.

Il percorso della gara ricalca in buona parte la seconda parte della prova in linea: tante curve ad angolo retto, delle salitelle che potranno fare male tra cui spicca quella di Montrose Street, di pochi metri ma che sa toccare anche il 14% di pendenza. Non sarà per nulla una prova banale, quella con arrivo ad Argyle Street.

L’Italia arriva con l’intenzione di provarci, anche se non potranno schierare la migliore formazione possibile. Filippo Ganna ora è concentrato per la prova individuale contro il tempo, dunque a rappresentare gli azzurri saranno Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo e Manlio Moro, il trittico femminile sarà invece composto da Letizia Paternoster, Silvia Persico ed Alessia Vigilia, la loro partenza è prevista per le ore 16.00 italiane, il penultimo team prima dei campioni uscenti della Svizzera.

La prova dei Mondiali di staffetta mista a Glasgow inizierà alle ore 13.00 di Glasgow, le 14.00 italiane; OA Sport seguirà l’evento con la consueta DIRETTA LIVE testuale per non perdere nemmeno una pedalata! BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse