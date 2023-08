LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tutti contro Mattia Furlani nel salto in lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera, in corso a Gerusalemme (Israele).

Tanta attesa in casa Italia per la prova di Mattia Furlani: il giovanissimo laziale si è qualificato per la finale del salto in lungo con un superbo salto da 8.07 metri, la seconda misura della carriera per il 18enne nato a Marino (RM): il campione europeo U-18 sarà per forza di cose il favoritissimo della gara. Furlani non sarà l’unico azzurro in gara: nell’ultimo atto troveremo anche Francesco Inzoli.

Il salto in lungo maschile non sarà l’unica gara con degli atleti italiani in corsa: Greta Donato e Erika Giorgia Saraceni sono riuscite a strappare il pass per la finale nel salto triplo femminile. La stessa cosa sono riusciti a farla Anna Musci nel getto del peso femminile e Jacopo Capasso nei 100 metri.

La seconda giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera inizierà alle ore 7.00 per la sessione mattutina, mentre il programma pomeridiano avrà inizio dalle 15.52 con la finale del lancio del martello femminile. Non è prevista alcuna diretta televisiva, mentre lo streaming sarà affidato a allathletics.tv, con OA Sport che offrirà la diretta testuale della sessione pomeridiana. Non perdetevi nulla con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: Grana/FIDAL