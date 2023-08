LIVE Ciclismo su Pista, Mondiali 2023 in DIRETTA: Viviani e Scartezzini per l’oro nella Madison. Zanardi vuole stupire nella corsa a punti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del settimo giorno dei Mondiali 2023 di Ciclismo su Pista. Nella rassegna iridata pre-olimpica gli azzurri vogliono continuare ad ottenere grandi risultati come fatto fino a questo momento, in cui hanno conquistato 1 oro, 1 argento e 2 bronzi. Oggi si assegnano altri sette titoli, tra cui quelli della Madison maschile e della corsa a punti femminile.

Nella Madison maschile, evento che concluderà il programma odierno, l’Italia sarà rappresentata da Elia Viviani e Michele Scartezzini. Quest’ultimo ha raggiunto la quarta posizione nella Madison iridata del 2022. In quel caso però Scartezzini ha fatto coppia con Simone Consonni e non con Elia Viviani, fresco bronzo nella gara ad eliminazione di ieri. I due insieme hanno conquistato poco più di due mesi fa il titolo nel campionato “Sei giorni delle Rose”.

Intorno alle 19.40 andrà in scena la corsa a punti femminile. Al via per l’Italia ci sarà la ventitreenne Silvia Zanardi. La giovane emiliana dopo aver ottenuto ottimi risultati nella corsa a punti nelle categorie juniores e Under 23 vuole provare a stupire al primo tentativo a livello professionistico. Per esplodere definitivamente non c’è un palcoscenico migliore di una rassegna iridata.

La settima giornata dei Mondiali 2023 di Ciclismo su Pista inizierà alle 13.30 con la sessione diurna. Alle 18.15 prenderà il via la sessione pomeridiana. L’evento sarà visibile su Eurosport, su Rai Sport (13.30-14.00, 20.30-22.20) e Rai 2 (14.00-17.20, 18.15-20.30). La copertura streaming è affidata a Discovery Plus e a Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2023 di Ciclismo su Pista a partire dalle 13.30, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse