Sport in tv oggi (lunedì 28 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lunedì di grande importanza, quello odierno all’interno del panorama sportivo. Tante le grandi competizioni in corso, specialmente in quattro delle discipline più seguite a livello internazionale. Ma andiamo a vedere tutto nei dettagli.

Alla mattina si parte con l’ormai usuale carrellata di otto match dei Mondiali di basket, giunti alla terza giornata e con in campo Team USA e la Spagna. Varie partite da tenere d’occhio, compresa USA-Grecia, e tanto spettacolo tra Filippine, Giappone e Indonesia che è pronto a mettersi in mostra.

Andando avanti con il pomeriggio, arriverà la Vuelta con la terza tappa, ma meriterà spazio anche il volley con un lento, ma inesorabile avvicinamento all’esordio della Nazionale azzurra maschile Campione del Mondo, che se la giocherà contro il Belgio.

Siamo, però, anche al giorno di debutto degli US Open: lo Slam americano torna in chiaro in via integrale dopo 34 anni con SuperTennis e, in linea generale, uno Slam torna ad avere una copertura completa in chiaro dal Roland Garros, anni 2012-2014 in mano alla Rai con l’allora monte di 60 ore. Di seguito l’intera programmazione sportiva odierna.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 28 agosto

10:00 Basket, Mondiali 2023: Cina-Sud Sudan (girone B, Manila) – Diretta streaming su DAZN

10:00 Basket, Mondiali 2023: Venezuela-Capo Verde (girone F, Okinawa) – Diretta streaming su DAZN

10:45 Basket, Mondiali 2023: Nuova Zelanda-Giordania (girone C, Manila) – Diretta streaming su DAZN

11:45 Basket, Mondiali 2023: Costa d’Avorio-Iran (girone G, Jakarta) – Diretta streaming su DAZN

12:25 Superbike, Campionato britannico a Cadwell Park, 2a giornata – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

13:15 Ciclismo, Vuelta a España, 3a tappa (Suria-Arinsal, 158,5 km) – Diretta tv su Eurosport 1 a partire dalle 14:30 e streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now Tv e DAZN

13:30 Basket, Mondiali 2023: Georgia-Slovenia (girone F, Okinawa) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

14:00 Basket, Mondiali 2023: Porto Rico-Serbia (girone B, Manila) – Diretta streaming su DAZN

14:40 Basket, Mondiali 2023: Grecia-Stati Uniti (girone C, Manila) – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) e streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

15:30 Brasile-Spagna (girone G, Jakarta) – Diretta tv su Sky Sport Arena (204) e streaming su Sky Go, Now Tv e DAZN

16:30 Calcio, Roma-Fiorentina (Campionato Primavera) – Diretta tv su SportItalia

16:30 Calcio, Genoa-Torino (Campionato Primavera) – Diretta tv su SoloCalcio

17:00 Pallavolo, Europei femminili: Serbia-Svezia, ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) e streaming su EuroVolleyTv, Sky Go e Now Tv

17:00 Tennis, US Open – 1a giornata: Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno:

Lorenzo Musetti (ITA) [18]-Titouan Droguet (FRA) [Q] – 2° match sul Court 13

Elisabetta Cocciaretto (ITA) [29]-Kaja Juvan (SLO) [Q] – 2° match sul Court 4

Stefano Travaglia (ITA) [Q]-Tommy Paul (USA) [17] – 3° match sul Court 17

Marco Cecchinato (ITA)-Roman Safiullin – 3° match sul Court 15

Jasmine Paolini (ITA)-Jelena Ostapenko (LAT) [20] – 4° match sul Court 13

18:30 Calcio, Serie A: Salernitana-Udinese – Diretta tv su ZONA DAZN (214 Sky) e streaming su DAZN

19:30 Calcio, Liga: Getafe-Alaves – Diretta streaming su DAZN

20:00 Calcio, Saudi Pro League: Al Hilal-Al Ittifaq – Diretta tv su La7D e streaming sul sito di La7

20:00 Pallavolo, Europei femminili: Repubblica Ceca-Ucraina, ottavi di finale – Diretta streaming su EuroVolleyTv

20:30 Speedway, Campionato britannico: Wolverhampton Wolves-Sheffield Tigers, 12a giornata – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

20:45 Calcio, Serie A: Cagliari-Inter – Diretta tv su ZONA DAZN (214 Sky) e streaming su DAZN

21:00 Pallavolo, Europei maschili: Italia-Belgio – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204), streaming su RaiPlay, EuroVolleyTv, Sky Go e Now Tv

21:15 Calcio, Campionato portoghese: Rio Ave-Porto – Diretta streaming su DAZN

21:30 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Atletico Madrid – Diretta streaming su DAZN

