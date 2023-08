LIVE Musetti-Droguet, US Open 2023 in DIRETTA: debutto contro il qualificato francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live che apre gli Us Open 2023 di Lorenzo Musetti. Il primo avversario sulla strada del carrarino è il francese Titouan Droguet, numero 171 del mondo.

Se a una prima occhiata potrebbe sembrare che Lorenzo abbia avuto una gran fortuna pescando un avversario di 150 e più posizioni dietro di lui in classifica mondiale, sicuramente c’è da contestualizzare l’avversario di oggi. Il francese è classe 2001, il che vuol dire che solo adesso si sta affacciando al tennis che conta. Gioca proprio contro Musetti il primo match della carriera non solo in uno Slam, ma nel circuito Atp, visto che ha appena raggiunto la classifica necessaria per iscriversi alle qualificazioni dei tornei major. Il fatto di avere nulla da perdere e gli avversari battuti dal francese nel torneo di qualificazione lasciano pensare che per Lorenzo sia un match che possa nascondere insidie se non affrontato nel modo giusto sin da subito. Kimmer Coppejans in 3, Tennys Sandgren in 2 e Cristian Garin (6-4 6-2), testa di serie n. 2 delle qualificazioni, gli scalpi del 22enne di Villeneuve S. George.

Musetti è però ormai stabilmente uno dei primi 20 tennisti al mondo, sono ormai 3-4 mesi che ogni torneo va migliorando il suo best ranking e affronta i terzi Open della carriera da numero 18 del mondo. In ogni edizione ha sempre vinto almeno una partita, nel 2022 sconfisse Emilio Nava prima di arrendersi a Reilly Opelka mentre l’anno scorso uscì fuori vincitore da una battaglia senza quartiere durata 5 ore e 15 minuti contro David Goffin, poi sconfisse in 4 set Gijs Brouwer e si arrese sempre in 4 parziali a Ilya Ivashka a un passo dal derby che sarebbe stato contro Sinner agli ottavi di finale. L’obiettivo di classifica di Musetti sarebbero i sedicesimi di finale, dove peraltro avrebbe Taylor Fritz. Prima, però c’è da battere il qualificato francese.

Non resta che augurarvi buon proseguimento con la Diretta Live dell’incontro, programmato come secondo sul campo numero 13. Prima dell’azzurro scenderanno in campo JJ Wolf e Zhizhen Zhang.

