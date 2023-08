LIVE Italia-Belgio, Europei volley 2023 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri di De Giorgi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio, match di esordio degli azzurri agli Europei 2023 di pallavolo. Alla “Unipol Arena” di Bologna gli uomini di Fefè De Giorgi vogliono iniziare con il piede giusto la rassegna continentale.

L’Italia di Ferdinando De Giorgi scende in campo a Bologna per iniziare a difendere il titolo europeo conquistato due anni fa. Non sarà una missione semplice quella degli azzurri, a partire proprio da una gara di esordio da prendere con le pinze sebbene la caratura del Belgio non sia esattamente quella di una corazzata.

Gli azzurri avranno la possibilità di disputare tutta la prima fase dell’Europeo in casa, potendo quindi contare anche sulle energie trasmesse dal pubblico che Giannelli e compagni dovranno cercare di incanalare nel migliore dei modi. Dopo quella con il Belgio seguiranno le sfide con Estonia e Serbia a Perugia, Svizzera e Germania ad Ancona con le prime quattro del girone che otterranno il pass per la fase ad eliminazione diretta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio, match valido per la prima giornata del gruppo A degli Europei di pallavolo 2023. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 21.15 alla “Unipol Arena” di Bologna, buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: FIVB