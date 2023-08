Sport in tv oggi (giovedì 24 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 24 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di atletica con la 35 km di marcia dove Massimo Stano, dopo la controprestazione della 20 km, va a caccia di un riscatto, augurandosi di avere buone risposte dalle proprie gambe. In primo piano poi i Mondiali di ginnastica ritmica con Sofia Raffaeli che cercherà di lasciare il segno.

Proseguono gli Europei di volley femminile e le qualificazione agli US Open con tanti giocatori italiani in campo, in una giornata nella quale sarà definito il tabellone principale maschile e femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 24 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 24 agosto

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: Trap uomini 50 piattelli – Nessuna copertura tv/streaming.

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: Trap donne 50 piattelli – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: Precision Stage pistola semiautomica donne – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: Precision Stage pistola semiautomica uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Atletica, Mondiali 2023: 35 km di marcia maschile/femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Eurosport 1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.30 Judo, Mondiali Cadetti 2023: seconda giornata (Elimination Round) – Diretta streaming sul canale streaming IJF.

09.00 Canoa velocità, Mondiali 2023: seconda giornata – Diretta streaming su Recast Tv.

09.15 Tiro a segno, Mondiali 2023: Rapid Fire Stage pistola semiautomica donne – Nessuna copertura tv/streaming.

09.15 Tiro a segno, Mondiali 2023: Rapid Fire Stage pistola semiautomica uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, clavette/nastro (gruppo B) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, clavette/nastro (gruppo A) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Ciclismo, Tour de L’Avenir: quinta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.30 F1, GP Olanda: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Ciclismo, Giro di Germania: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, clavette/nastro (gruppo D) – Nessuna copertura tv/streaming.

15.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: Finale Trap donne – Diretta streaming sul canale ISSF.

15.15 Ciclismo, Renewi Tour: seconda tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Ciclismo, Tour of Scandinava: seconda tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Judo, Mondiali Cadetti 2023: seconda giornata (Final Block) – Diretta streaming sul canale streaming IJF.

16.00 Tennis, Qualificazioni US Open: secondo turno uomini – Diretta tv SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Gaio vs Comesana 1° match inizio alle 16.00 italiane; Giannessi vs Zeppieri 1° match alle 16.00 italiane; Brancaccio vs Skatov 2° match alle 16.00 italiane; Travaglia vs Millman 4° match alle 16.00 italiane, Vavassori vs Nava 5° match alle 16.00 italiane)

16.00 Tennis, Qualificazioni US Open: secondo turno donne – Diretta tv SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

(Stefanini vs Han 2° match inizio alle 16.00 italiane)

16.15 Tiro a volo, Mondiali 2023: Finale Trap uomini – Diretta streaming sul canale ISSF.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Polonia-Ucraina – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Repubblica Ceca-Svezia – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

17.00 Tennis, WTA Cleveland: quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su WTA Tv.

17.30 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: qualificazioni individuali, clavette/nastro (gruppo C) – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Tennis, US Open: sorteggio tabellone principale uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Golf, Tour Championship: prima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Atletica, Mondiali 2023: sessione serale sesta giornata – Diretta tv Rai 2 HD dalle ore 18.55 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 alle ore 22.00; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; Sky Sport Summer (canale 201) dalle ore 18.50 alle ore 22.45; Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 19.25 alle ore 21.00 (tematico per la finale del lungo maschile); Eurosport1 HD dalle ore 18.30 alle ore 22.30; n streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, ATP Winston-Salem: quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis Tv.

20.00 Ciclismo, Vuelta a España: presentazione squadre – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Serbia-Belgio – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Turchia-Germania – Diretta streaming su CEV EuroVolleyTV.

21.00 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: Finali di Specialità individuali (clavette) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

21.47 Ginnastica ritmica, Mondiali 2023: Finali di Specialità (nastro) – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay.

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI ATLETICA ALLE 7.00 E ALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TIRO A VOLO DALLE 8.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI GINNASTICA RITMICA DALLE 21.00

Foto: LiveMedia/Luca Agati