LIVE Tiro a volo, Mondiali 2023 in DIRETTA: Italia per salvare il Mondiale nel trap

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di tiro a volo. Sarà una giornata a dir poco cruciale per la spedizione azzurra, in quanto si disputeranno la seconda parte di qualifiche e soprattutto le Finali del trap, specialità con cui gli azzurri possono avere la possibilità di mettere una toppa su una rassegna iridata che ha lasciato spesso l’amaro in bocca.

La gara femminile sarà quella da seguire con particolare cura e attenzione. Jessica Rossi è infatti al comando dopo i primi 75 piattelli grazie a un percorso netto. Bene anche Silvana Stanco e Maria Lucia Palmitessa, rispettivamente undicesima e sedicesima 71/75 e 70/75, piazzamenti molto importanti in ottica prova a squadre, dove l’Italia occupa attualmente la prima posizione.

Più complessa e intricata invece la strada degli uomini, con Giovanni Pellielo, Daniele Resca e Massimo Fabbrizi impegnati in una gara davvero equilibrata e con tantissimi avversari in lizza: i primi due si trovano al momento nel gruppo del terzo posto con 73/75 insieme ad altri undici concorrenti, Fabbrizi è poi nel mucchio del quarto posto (72/75) con altri diciannove rivali. Saranno quindi due serie a dir poco emozionanti, dove servirà davvero la perfezione per poter continuare a sperare.

L’ultima serie di qualificazione del trap inizierà alle 6:00 ed assegnerà i sei pass per le Finali del primo pomeriggio. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 8:00. Piattello dopo piattello, colpo su colpo, per non perdersi davvero nulla. Incrociamo le dita, buon divertimento!

Foto: LaPresse