LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Sofia Raffaeli ci riprova anche nelle ultime finali di specialità

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE delle finali di specialità della seconda giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023. Anche oggi giornata dedicata alle individualiste, dopo le prime due finali di ieri, oggi toccherà a quelle al nastro e alle clavette, in attesa della prova alla-around e del debutto delle squadre.

Subito gioie nella prima giornata con Sofia Raffaeli, la Formica Atomica si è già messa al collo due medaglie medaglie d’argento nelle due finali di ieri alla palla e al cerchio, ormai siamo di fronte ad un fenomeno internazionale. L’azzurra nella scorsa edizione vinse quattro titoli (all-around, cerchio, nastro e palla), l’obiettivo di quest’edizione è riconfermarsi. Milena Baldassarri, seconda azzurra impegnata, è purtroppo rimasta per poco fuori dalle due finali di ieri, ma oggi potrà tentare l’accesso all’atto conclusivo al nastro, suo attrezzo di punta, fermo restano che l’obiettivo resta quello di staccare uno dei 14 pass olimpici messi a disposizione nel concorso generale. Le ginnaste da tenere sott’occhio sono ormai note: Darja Varfolomeev, Siliana Nikokolva, Boryana Kaleyn e Daria Atamanov, solo per citarne alcune, saranno pronte a dare battaglia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle finali di specialità della seconda giornata dei Mondiali di ginnastica ritmica 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le finali prenderanno il via alle ore 21:00!

Foto: LiveMedia/Luca Agati