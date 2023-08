Sport in tv oggi (giovedì 10 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, giovedì 10 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali ed il Tour de Pologne, l’arrampicata sportiva con i Mondiali e molto altro ancora.

Proseguiranno a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: la manifestazione iridata nel programma odierno prevede altre finali di ciclismo su strada, mountain bike cross country e BMX Freestyle flatland.

Scatteranno a Le Pin au Haras, in Francia, gli Europei 2023 di completo dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio due pass per le squadre meglio classificate non ancora qualificate. Si inizia alle 10.00 con la prima giornata riservata al dressage.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 10 agosto

06.00 Atletica, Europei U20: sessione mattutina – All Athletics TV

10.00 Equitazione, Europei completo: dressage, 1a giornata – ClipMyHorse.TV e FEI.TV

12.24 Ciclismo su strada, Mondiali: cronometro individuale femminile junior – eurosport.it, discovery+

13.00 Mountain bike, Mondiali: cross country olimpico femminile junior – Nessuna copertura tv / streaming

14.55 Ciclismo su strada, Mondiali: cronometro individuale femminile élite – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

15.00 Mountain bike, Mondiali: cross country olimpico maschile junior – Nessuna copertura tv / streaming

15.30 Atletica, Europei U20: sessione pomeridiana – All Athletics TV

16.00 BMX Freestyle, Mondiali: flatland femminile élite – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: ottavi (2° match dalle 18.30, non prima delle 20.00 Musetti-Medvedev, 4° match dalle 18.30, ma il 3° inizierà non prima dell’1.00, Sinner-Murray) – Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Montreal: ottavi (1° match alle ore 17.00 Paolini-Pegula, eventuale 4° match dalle 17.00, non prima dell’1.00 Giorgi-Bencic) – SuperTennis HD, SuperTenniX, WTA TV

17.00 BMX Freestyle, Mondiali: flatland maschile élite – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

18.30 Arrampicata sportiva, Mondiali: speed maschile e femminile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

18.45 Basket, Torneo dell’Acropoli: Italia-Grecia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.45 Mountain bike, Mondiali: cross country short track maschile élite – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

19.30 Mountain bike, Mondiali: cross country short track femminile élite – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

Foto: LaPresse

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI UNDER 20 DI ATLETICA DALLE 06.00 E DALLE 16.20

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE JUNIOR DI CICLISMO DALLE 12.24

LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE ELITE DI CICLISMO DALLE 14.55

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DEL TORNEO DELL’ACROPOLI DI BASKET DALLE 18.45

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE 18.30, NON PRIMA DELLE 20.00)

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MURRAY (4° MATCH DALLE 18.30, MA IL 3° INIZIA ALL’1.00)