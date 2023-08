Equitazione, calendario Europei completo 2023: programma, orari, tv, streaming

Da giovedì 10 a domenica 13 agosto a Le Pin au Haras, in Francia, si disputeranno gli Europei 2023 di completo dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio due pass per le squadre meglio classificate non ancora qualificate.

La diretta tv non sarà disponibile, mentre la diretta streaming sarà affidata a ClipMyHorse.TV e FEI.TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale della manifestazione continentale, che metterà in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO EUROPEI COMPLETO 2023

10-13 agosto – Le Pin au Haras (FRA)

10 agosto ore 10.00

Dressage – 1° giorno

11 agosto ore 10.00

Dressage – 2° giorno

12 agosto ore 11.00

Cross country

13 agosto ore 11.00

Salto ostacoli

PROGRAMMA EUROPEI COMPLETO 2023 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: ClipMyHorse.TV e FEI.TV.

Diretta live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Roberto Bettacchi/SportReporter