LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tante carte da medaglia per gli azzurri nella giornata di chiusura

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera, che si chiudono oggi a Gerusalemme (Israele). Dopo le due favolose medaglie d’oro di Mattia Furlani e Simone Bertelli l’Italia cerca di arricchire il bottino nelle tante gare in programma oggi!

Saranno in tutto 16 i titoli Europei Under 20 che verranno assegnati quest’oggi a Gerusalemme, quattro medaglie d’oro saranno assegnate nella sessione mattutina mentre ben 12 quelle messe in palio nel pomeriggio italiano. Si parte la mattina alle 6.00 con la 10km di marcia che vedranno al via gli azzurri Diego Giampaolo e Giuseppe Disabato, poi si assegna il titolo del salto in alto maschile con Edoardo Stronati e Matteo Sioli, quello del salto in lungo donne con Marta Amani e quello del salto in lungo donne con Tarè Bergamo. Italia in pista nelle semifinali della 4×100 uomini e donne e con i protagonisti del Decathlon.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.20, oltre al titolo del Decathon e delle due staffette veloci, si assegneranno i podi dell’asta femminile con Great Nnachi. Nei 400 ostacoli femminili tra le protagoniste c’è l’azzurra Ludovica Cavo, mentre non ci sono italiani al via nei 400 ostacoli maschili. Negli 800 femminili cercherà di essere protagonista Ngalula Gloria Kabangu, mentre non ci saranno italiani al via degli 800, dei 3000 siepi maschili e del giavellotto femminile. L’Italia c’è con Margherita Voliani e Caterina Fraquelli nella finale dei 5000 femminili e con Leandro Andrea D’Amore nel salto triplo. In chiusura Stefano Benzoni e Vittore Simone Borromini cercheranno di essree protagonisti in un affollato 5000 maschile e l’Italia della 4×400 maschile andrà a caccia di un risultato di prestigio.

dalle 6.00 del mattino e dalle 16.20 del pomeriggio.

