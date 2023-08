LIVE Musetti-Medvedev, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: il toscano tenta l’impresa per approdare ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Sul Centrale del prestigioso torneo canadese, il toscano tenta l’impresa per centrare l’approdo ai quarti di finale.

Musetti è reduce dalla complicata vittoria in rimonta contro l’australiano Thanasi Kokkinakis. Un successo importante per il carrarino che ha mostrato un’attitudine e una determinazione importanti per il conseguimento del risultato. In sostanza, Lorenzo è riuscito anche a “sporcarsi”, prevalendo pure in una giornata di non grandissima vena dal punto di vista tennistico, al cospetto di un giocatore che sa esprimere molto bene su questa superficie.

Certo, il prossimo avversario è il n.3 del mondo e la testa di serie n.2 del tabellone. Una partita complicata, anche per il livello che Medvedev ha espresso all’esordio contro l’altro italiano Matteo Arnaldi. Un autentico muro il russo, in grado di mettere dall’altra parte della rete qualunque cosa. Musetti dovrà armarsi di tantissima pazienza, consapevole che fare il punto sarà sempre complicato. Una partita difficile più dal punto di vista mentale che tecnico per Lorenzo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. L’incontro è il secondo sul campo principale e l’inizio sarà non prima delle 20.00 italiane. Buon divertimento.

Foto: LaPresse