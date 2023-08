LIVE Italia-Grecia, amichevole basket in DIRETTA: altro test di lusso verso i Mondiali dalle 18.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport benvenuti alla Diretta Live della seconda amichevole greca per la Nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco, ad appena 15 giorni dall’esordio mondiale contro l’Angola.

Dopo la Serbia, brillantemente sconfitta per dopo un match molto ben giocato dagli azzurri, c’è un altro test forse anche più impegnativo sulla carta. La Grecia di Giannis Antetokounpo, stella dell’Nba ha già sconfitto l’Italia nel girone milanese di Eurobasket 2022. Allora fu un match molto tirato, conclusosi in volata, dopo che i greci erano stati avanti per tutta la partita ma non erano stati capaci di chiudere. Teoricamente e non del tutto fuori da ogni previsione, Italia e Grecia potrebbero affrontarsi ai quarti di finale. Dopo la prima fase, si ritroverebbero poi in altri due gironi (novità di quest’anno) che vanno a incrociarsi l’uno con l’altro ai quarti di finale. Avremmo la rivincita del match del Forum di Assago in caso di Italia prima e Grecia seconda o viceversa.

Senza dubbio Giannis e compagni rappresentano un team outsider nel ‘discorso’ Mondiali, considerando sempre Usa, Canada, Spagna e Francia le principali favorite da cui, teoricamente, non si dovrebbe scappare. Se c’è uno sport che però regala sempre e comunque sorprese è quello con la palla a spicchi, i greci se la vedranno nel gruppo di Usa, Giordania e Nuova Zelanda. Il secondo posto nel gruppo C garantirebbe anche un secondo girone più abbordabile visto che andrebbe a mischiarsi con le prime due del gruppo D (Lituania, Mexico, Egitto e Montenegro).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match che prenderà il via alle ore 18.45.

