LIVE Ciclismo femminile, Cronometro Mondiali 2023 in DIRETTA: l’Italia punta su Vittoria Guazzini

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova a cronometro femminile dei Mondiali 2023 di ciclismo in corso a Glasgow (Regno Unito).

La prova contro il tempo di oggi si disputerà nei pressi della cittadina di Stirling, situata circa 50 km a nord-ovest da Edimburgo: il tracciato, vista la zona prettamente pianeggiante dove si correrà, non presenta alcun tipo di insidia, se non per lo strappo finale (800 metri al 5,4%) che porterà allo Stirling Castle, uno dei monumenti più importanti e visitati dell’intera Scozia, dove sarà posizionata la linea del traguardo.

Campo partenti di tutto rispetto quello che si presenterà al via domani: nonostante l’assenza della tre volte campionessa mondiale nel 2013, 2021 e 2022, Ellen Van Dijk, il titolo potrebbe rimanere nei Paesi Bassi vista la partecipazione di Demi Vollering, la quale vorrà preparare al meglio la corsa in linea di domenica. Altri nomi interessanti che prenderanno parte alla gara sono Grace Brown (Australia), Marlene Reusser (Svizzera), Cecilie Uttrup Ludwig (Danimarca) e Juliette Labous (Francia). L’Italia punta su Vittoria Guazzini e Alessia Vigilia: la campionessa iridata U-23 in carica proverà a giocarsi le proprie carte per cercare il colpaccio, così come l’altoatesina, terza classificata agli scorsi Campionati Italiani.

La gara, il cui via è programmato per le 15.00, sarà visibile su Rai 2, Eurosport 1, Rai Play e Discovery+, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale dell’evento: non perdetevi neanche un minuto della prova con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

