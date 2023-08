LIVE Sinner-Murray, ATP Toronto 2023 in DIRETTA: affascinante scontro generazionale, in palio i quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andy Murray, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto. Sul Centrale, assisteremo a un affascinante scontro generazionale che metterà in palio i quarti di questo prestigioso torneo. La sfida è l’ultima in programma della sessione serale canadese.

Sinner, reduce dal derby vinto contro Matteo Berrettini, dovrà fronteggiare un giocatore dalla grandissima esperienza e qualità. Si prospetta una partita complicata in quanto Murray ha dimostrato di essere in buona forma e soprattutto di tenere piuttosto bene dal punto di vista fisico, visto il modo in cui ha vinto contro l’australiani Max Purcell nel secondo round.

Jannik tenterà di vendicare Lorenzo Sonego, battuto al primo turno da Andy, forte poi dell’ultimo successo negli scontri diretti con l’ex n.1 del mondo. L’altoatesino, infatti, si impose nell’ATP500 di Dubai l’anno passato con lo score di 7-5 6-2, ma era un altro Murray. Servirà una prestazione convincente all’italiano, altrimenti sarà dura.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andy Murray, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Toronto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è l’ultima prevista sul Centrale e quindi si svolgerà in piena notte italiana. Buon divertimento!

Foto: LaPresse