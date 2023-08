Sport in tv oggi (domenica 20 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 20 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il tiro a volo con i Mondiali, il tiro a segno con Mondiali, i motori con il Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3) e motocross (MXGP e MX2), e molto altro ancora.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della sedicesima tappa della stagione 2023: in programma ad Arnhem c’è il GP dei Paesi Bassi, sia per la MXGP, dove guida la classifica Jorge Prado, che per la MX2, nella quale comanda Andrea Adamo. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP.

Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. Sarà possibile guardare il GP dei Paesi Bassi in diretta tv su Rai Sport HD (in questo caso solo per le gare 2 di MX2 e MXGP), in diretta streaming su eurosport.it, discovery+, Rai Play (in questo caso solo per le gare 2 di MX2 e MXGP) e mxgp-tv.com.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 20 agosto

06.00 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni skeet misto a coppie (75 piattelli a testa) – Nessuna copertura tv/streaming

06.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 1a parte – Nessuna copertura tv/streaming

06.30 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni pistola sportiva 25m femminile (Celere) – Nessuna copertura tv/streaming

07.15 Atletica, Mondiali: 2a giornata: sessione mattutina – Rai 2 HD poi alle 08.45 Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Eurosport 1 HD, Rai Play 3, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

08.45 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 1a fase 2a parte – Nessuna copertura tv/streaming

09.00 Basket, Solidarity Cup: Italia-Brasile – Nessuna copertura tv/streaming

09.45-09.55 MotoGP, GP Austria: warm up – Diretta Sky Sport MotoGP

10.00 Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Parigi: finali ricurvo – Olympic Channel

10:25 MX2, GP Paesi Bassi: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10:45 MXGP, GP Paesi Bassi: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

11.00-11.35 Moto3, GP Austria: gara (20 giri) – Diretta Sky Sport MotoGP, 14.00 Differita TV8 HD

11.00 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 3 posizioni 50m maschile 2a fase – Nessuna copertura tv/streaming

11.15 Tiro a segno, Mondiali: finale pistola sportiva 25m femminile – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel

11.15 Ciclismo, Bemer Cyclassics – 14.20 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

12.00 Calcio femminile, Mondiali: finale Spagna-Inghilterra – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+

12.15-12.55 Moto2, GP Austria: gara (23 giri) – Diretta Sky Sport MotoGP, 15.15 Differita TV8 HD

13:15 MX2, GP Paesi Bassi: gara 1 – eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

13.20 Ciclismo, Tour de l’Avernir, 1a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+

13.30 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 3 posizioni 50m maschile – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel

13.40 Ciclismo, Arctic Race of Norway, 4a tappa – 15.00 eurosport.it, discovery+, 16.00 Eurosport 2 HD, DAZN

14.00-14.50 MotoGP, GP Austria: gara (28 giri) – Diretta Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, 17.00 Differita TV8 HD

14.00 Vela, Mondiali: decima giornata – Olympic Channel, eurosport.it, discovery+

14:15 MXGP, GP Paesi Bassi: gara 1 – eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

15:00 Volley femminile, Europei: Francia-Finlandia – EuroVolley TV

16:10 MX2, GP Paesi Bassi: gara 2 – Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

16.30 Tiro a volo, Mondiali: finale skeet misto a coppie – canali ISSF (YouTube, Livestream, Facebook) ed Olympic Channel

16.35 Atletica, Mondiali: 2a giornata: sessione pomeridiana – Rai 2 HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 HD, Rai Play, Sky Go, Now, eurosport.it, discovery+, DAZN

17:00 Volley femminile, Europei: Grecia-Repubblica Ceca – EuroVolley TV

17:00 Volley femminile, Europei: Serbia-Slovenia – EuroVolley TV

17:10 MXGP, GP Paesi Bassi: gara 2 – Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

18.00 Ciclismo, Volta a Portugal, 10ma tappa – Nessuna copertura tv/streaming

18:00 Volley femminile, Europei: Estonia-Paesi Bassi – EuroVolley TV

18.30 Calcio, Serie A: Roma-Salernitana (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Atalanta (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN 2, ZONA DAZN 3

19.30 Tennis, WTA 1000 Cincinnati – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

19.45 Hockey prato femminile, Europei: Italia-Spagna – Euro Hockey TV

20:00 Volley femminile, Europei: Azerbaigian-Turchia – Sky Sport Action, Sky Go, Now, EuroVolley TV

20:00 Volley femminile, Europei: Polonia-Ungheria – EuroVolley TV

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Juventus (Serie A) – DAZN, ZONA DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Lecce-Lazio (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

22.30 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati – Tennis TV, Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

