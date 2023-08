LIVE Alcaraz-Djokovic, Finale ATP Cincinnati 2023 in DIRETTA: torna la nuova classica del tennis non prima delle 22.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Djokovic, Finale dell’ATP Master 1000 di Cincinnati. Dopo poco più di un mese dall’ultimo atto del torneo di Wimbledon torna in scena la nuova classica sfida del tennis mondiale, quella tra l’attuale numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, ed il numero 2, Novak Djokovic.

Il serbo andrà alla ricerca della rivincita dopo la sorprendente sconfitta sull’erba di Wimbledon, dove l’iberico gli ha sottratto il trono dopo cinque set e quasi cinque ore. Per Djokovic il torneo di Cincinnati è stato il primo dopo la finale raggiunta nello Slam londinese. In questo torneo il pluricampione Major di Belgrado non ha concesso neppure un set per raggiungere l’ultimo atto, avendo battuto nettamente Alejandro Davidovich Fokina, Gael Monfils, Taylor Fritz ed Alexander Zverev.

È stato più travagliato il cammino di Alcaraz per giungere fino alla Finale a Cincinnati. Il numero 1 del mondo è sempre stato costretto al terzo set, annullando anche un match point in semifinale ad Hubert Hurkacz. Per l’iberico questo è il secondo torneo dopo il successo di Wimbledon: prima di giocare Cincinnati il tennista di Murcia ha partecipato a Toronto, dove è stato sconfitto ai quarti di finale da Tommy Paul.

La partita tra Djokovic ed Alcaraz è prevista sul centrale non prima delle 22.30 e dopo la finale WTA tra Muchova e Gauff, che inizierà alle 19.30. L’evento sarà visibile su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Alcaraz non prima delle dalle 22.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse