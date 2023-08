LIVE Spagna-Inghilterra, Finale Mondiali calcio femminile in DIRETTA: in palio per entrambe il primo titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Spagna-Inghilterra, Mondiali calcio femminile, atto finale del torneo.

La finale del Mondiale Femminile ci regalerà una novità assoluta: una tra Spagna e Inghilterra sarà incoronata campione mondiale per la prima volta nella storia di questo sport a livello femminile.

La Spagna, la Roja, ha offerto un vero spettacolo nelle semifinali, sconfiggendo una Svezia che partiva come favorita. L’impresa ha dimostrato che il calcio femminile iberico è in ascesa e ora ambisce a portare a casa il trofeo, sottolineando la sua crescita in ambito internazionale.

Dall’altra parte, l’Inghilterra arriva in finale con una carica imponente. Le Lionesses, dopo aver conquistato il titolo europeo nel 2022, sognano di chiudere in bellezza con un titolo mondiale. L’Australia, pur essendo un avversario tenace, non è riuscita a fermare l’avanzata inglese.

Partita: Spagna-Inghilterra, Mondiali calcio femminile

Data: 20/08/2023

Orario: 12.00

Canale TV: Rai Sport e RaiPlay

Stadio: Stadium Australia di Sydney

Probabile formazioni

SPAGNA (4-3-3): Coll; Batlle, Paredes, Codina, Olga; Bonmati, Abelleira, Putellas; Redondo, Hermoso, Caldentey. CT. Vilda

INGHILTERRA (3-4-1-2): Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Stanway, Walsh, Daly; Toone; Russo, Hemp. CT. Wiegman

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Spagna-Inghilterra, Mondiali calcio femminile: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.