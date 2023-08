LIVE Moto3, GP Austria 2023 in DIRETTA: gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sullo splendido tracciato del Red Bull Ring ci attende una tappa di capitale importanza per l’intera stagione per capire soprattutto come potrebbe evolversi la corsa verso il titolo.

La gara della classe più leggera prenderà il via alle ore 11.00 e vedrà in pole position in pole position l’olandese Collin Veijer davanti al leader della classifica generale Daniel Holgado, mentre la prima fila si chiude con Deniz Oncu. Seconda fila per Jaume Masià, José Antonio Rueda e Riccardo Rossi.

Terza fila per David Alonso, Ayumu Sasaki e Joel Kelso. Partirà dall’11a posizione Stefano Nepa, quindi 14° Romano Fenati, quindi 16° Matteo Bertelle, mentre è 24° Filippo Farioli.

Il Gran Premio d’Austria della Moto3 scatterà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe più leggera. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia//CordonPress