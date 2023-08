LIVE Moto2, GP Austria 2023 in DIRETTA: Arbolino deve provare a cambiare marcia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto2 del Gran Premio d’Austria a Spielberg, decimo appuntamento del Motomondiale 2023. Al Red Bull Ring continuerà la lotta serrata per il Mondiale tra Pedro Acosta e Tony Arbolino.

Una lotta che sembra vertere sempre di più dalla parte di Acosta. L’iberico ha effettuato il sorpasso a Silverstone e adesso è in vantaggio di due punti nella classifica piloti. Partirà ancora una volta dalla pole position, ha dato segnali di superiorità evidente in tutto questo fine settimana e difficilmente qualcuno riuscirà a stargli vicino. Molte più difficoltà per Arbolino che partirà dalla settima piazza, è caduto nelle P3, ma sappiamo che il milanese in gara si esalta: l’obiettivo minimo è limitare i danni e cercare di salire sul podio.

Accanto ad Acosta partiranno Ai Ogura e Celestino Vietti. Il giapponese sul giro secco si è mostrato competitivo su questa pista, mentre l’italiano ha tirato fuori un grandissimo giro in qualifica e punterà a confermarsi in gara per mettersi alle spalle un periodo non semplice. Attenzione dalla quinta piazza anche a Somkiat Chantra: il thailandese ha un feeling speciale su questo tracciato e la Honda sembra in progresso.

