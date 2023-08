Sport in tv oggi (domenica 13 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 13 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali, i motori con il motocross (MXGP e MX2), e molto altro ancora.

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della quindicesima tappa della stagione 2023: in programma ad Uddevalla c’è il GP di Svezia, sia per la MXGP, dove guida la classifica Jorge Prado, che per la MX2, nella quale comanda Andrea Adamo. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15′: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la MXGP.

Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10. Sarà possibile guardare il GP di Svezia in diretta tv su Eurosport 2 HD (per gara-2 di MX2 e gara-2 di MXGP) e Rai Sport HD (per gara-2 di MX2 e per entrambe le gare di MXGP), in diretta streaming su eurosport.it, discovery+, Rai Play (per gara-2 di MX2 e per entrambe le gare di MXGP) e mxgp-tv.com.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 13 agosto

10.25 MX2, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Nuoto, Europei under 23: 3a giornata, batterie – YouTube LEN European Aquatics

10.45 MXGP, GP Svezia: warm-up – Nessuna copertura tv/streaming

12.30 BMX Racing, Mondiali: quarti di finale, uomini e donne, junior, under 23 ed élite – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Ciclismo su strada, Mondiali: prova in linea, donne élite – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN, Rai Sport HD fino alle 14.00 poi Rai 2 HD, Rai Play

13.15 MX2, GP Svezia: gara 1 – eurosport.it, discovery+, mxgp-tv.com

13.28 BMX Racing, Mondiali: semifinali, uomini e donne, junior, under 23 ed élite – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai Sport HD, Rai Play

14.14 BMX Racing, Mondiali: finali, uomini e donne, junior, under 23 ed élite – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, possibili finestre su Rai 2 HD, Rai Play

14.15 MXGP, GP Svezia: gara 1 – Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

16.00 Tennis, WTA 1000 Cincinnati: 2° turno qualificazioni (2° match dalle 16.00, non prima delle 17.30 Paolini-Osorio; 3° match dalle 16.00 Trevisan-Townsend) – Nessuna copertura tv/streaming

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 2° turno qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming

16:10 MX2, GP Svezia: gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

17:10 MXGP, GP Svezia: gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Sport HD, eurosport.it, discovery+, Rai Play, mxgp-tv.com

19.00 Nuoto, Europei under 23: 3a giornata, finali – YouTube LEN European Aquatics

19.30 Tennis, WTA 1000 Montreal: semifinali e finali – WTA TV, SuperTennis HD, SuperTenniX

19.30 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: finali (doppio dalle 19.30, non prima delle 22.00 Sinner-de Minaur) – Tennis TV, dalle 22.00 alle 00.30 Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

20.00 Tennis, ATP Masters 1000 Cincinnati: 1° turno – Tennis TV, dalle 20.00 alle 22.00 e dalle 00.30 alle 06.00 Sky Sport Summer, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now

20.30 Basket femminile, Europei under 16: Italia-Polonia – YouTube FIBA – The Basketball Channel

21.00 Basket, Europei under 16: Italia-Spagna – YouTube FIBA – The Basketball Channel

21.00 Basket, DatHome Day: amichevole, Italia-Porto Rico – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

