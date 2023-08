LIVE Sinner-De Minaur, Finale ATP Toronto in DIRETTA: in seconda serata è caccia al primo 1000 in carriera contro l’australiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale del match valido per la finale del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2023 di tennis, in programma oggi, domenica 13 agosto, nella serata italiana: la testa di serie numero 7, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà per il titolo l’australiano Alex de Minaur.

Per Sinner si tratta della terza finale in tornei di questa categoria dopo le due perse a Miami, nel 2021 contro il polacco Hubert Hurkacz e nel 2023 contro il russo Daniil Medvedev. Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 19.30 italiane sul Center Court, ma comunque inizierà non prima delle ore 22.00 italiane. Si tratterà del quinto confronto tra i due, con Jannik Sinner che non ha mai perso nei quattro precedenti.

L’ordine di gioco di quest’oggi:

Domenica 13 agosto – Center Court

Dalle ore 19.30 italiane

Rajeev Ram/Joe Salisbury-Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer

Non prima delle ore 22.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 7)-Alex de Minaur (Australia)

