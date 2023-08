LIVE Italia-Porto Rico, amichevole basket in DIRETTA: altra squadra che potremmo ritrovare al Mondiale. Palla a due alle 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Benvenuti amici di OA Sport appassionati di basket alla Diretta Live di Italia-Porto Rico, ultima amichevole in terra italiana per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco ad appena 11 giorni da Italia-Angola, esordio mondiale.

Luigi Datome, capitano azzurro, giocherà la sua ultima partita con la maglia dell’Italia, davanti al pubblico di casa. Il cestista sardo infatti si ritirerà a fine stagione e questi Mondiali saranno l’ultimo grande appuntamento con la Nazionale italiana. Ci sarà dunque l’omaggio a uno dei giocatori più significativi dell’epoca, che purtroppo non è riuscito a portare a casa un grande titolo con l’Italia, ma che si è sempre contraddistinto per attaccamento e dedizione oltre che per le spiccate doti tecniche e mentali. Dunque, la serata sicuramente sarà caratterizzata dalla cerimonia per Datome, però ci sarebbe anche una partita da giocare e un Mondiale da preparare al meglio per gli azzurri.

Dopo il brillante torneo Acropolis, dove i ragazzi di coach Pozzecco hanno infilato due vittorie contro Serbia e Grecia che hanno dato seguito a quelle di Trento con Turchia e Cina, si affronta Porto Rico. A Ravenna l’occasione sarà ghiotta per mettere a punto gli accorgimenti che, per forza di cose, il Ct azzurro avrà avuto modo di studiare. Sotto la lente d’ingrandimento sicuramente le rimesse, troppe davvero le palle perse banali nelle due partite in Grecia, una delle quali a fine partita con la Serbia poteva vanificare un match che si, contava poco, ma che comunque avresti buttato alle ortiche creando nella testa degli azzurri un pericoloso precedente. Torna alla mente anche il clamoroso canestro da propria metà campo del turco che mandò all’overtime la prima partita di Trento, dopo che Spissu aveva tirato sul +3 e 5″ sul cronometro.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Italia e Porto Rico che prenderà il via alle ore 20.45 nel palasport di Ravenna.

Foto: MarcoBrondi/Ciamillo-Castoria