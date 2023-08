Sinner-De Minaur stasera in tv: a che ora inizia la Finale, programma preciso, streaming

Jannik Sinner affronterà Alex de Minaur nella Finale del Masters 1000 di Toronto. Il tennista italiano è riuscito a raggiungere l’atto conclusivo del torneo sul cemento canadese dopo aver battuto Matteo Berrettini all’esordio, aver approfittato del forfait di Andy Murray e aver regolato nell’ordine Gael Monfils e Tommy Paul. L’altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare il solido australiano, giunto con grande maestria a questa partita e ora desideroso di firmare l’impresa. L’azzurro ha vinto i quattro precedenti disputati, gli ultimi due nella passata annata agonistica tra Australian Open e Madrid.

Jannik Sinner ha già disputato due finali in un torneo di questo calibro, ma le ha perse entrambe e sempre a Miami. L’azzurro, che nel corso di questa stagione ha già giocato un atto conclusivo (perso appunto a Miami contro il russo Daniil Medvedev) e due semifinali nei “1000” (a Indian Wells perdendo contro Carlos Alcaraz e a Montecarlo inchinandosi a Holger Rune), punta al suo primo sigillo, che gli permetterebbe anche di balzare al sesto posto nel ranking ATP e di ipotecare in maniera importante la qualificazione alle ATP Finals. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e tutto da vivere nella seconda serata italiana di oggi.

L’appuntamento è per domenica 13 agosto a partire dalle ore 22.00 italiane (a Toronto sono sei ore indietro rispetto a noi). Il nativo di San Candido può farsi un regalo di compleanno anticipato, visto che tra tre giorni spegnerà 22 candeline (lo farà durante il Masters 1000 di Cincinnati). La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-De Minaur, Finale del Masters 1000 di Toronto.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR, FINALE ATP TORONTO

Domenica 13 agosto

Ore 22.00 Finale ATP Masters 1000 Toronto: Jannik Sinner vs Alex de Minaur – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse