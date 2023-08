LIVE Italia-Spagna, Finale Europei basket U16 in DIRETTA: gli azzurrini a caccia del titolo dopo 32 anni dalle ore 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Spagna, Finale degli Europei di basket U16 2023!

Gli Azzurrini ritrovano una finale europea in questa categoria a 32 anni di distanza dall’ultima volta, e cercano quindi l’impresa per aggiudicarsi il Titolo continentale che manca proprio dal 1991! Nella semifinale i ragazzi del CT Mangone hanno prevalso sulla Francia col punteggio di 77-63, in un match mai in discussione e messo in cassaforte grazie ad un secondo tempo di sostanza. Decisive le bombe di Matteo Accorsi (5/6 dall’arco e 15 punti complessivi), insieme ai punti pesanti di Maikcol Perez (25, con 15 rimbalzi raccolti in 32′ sul parquet). L’Italia ha già migliorato l’ultima edizione del 2022 in cui disputò la finalina per il 5°/6° posto.

La Spagna ha invece piegato la resistenza della Lituania per 80-63 e proverà quindi a mettersi in mezzo tra gli Azzurrini e la medaglia d’oro di EuroBasket Under 16 2023. Da tenere sotto stretta osservazione Gildas Gimenez, che nella sfida di poche ore fa contro la Lituania ha piazzato ben 29 punti. Il CT Peralta punterà sicuramente anche su Andy Huelves (11 punti) e su Guillermo Del Pino, per cancellare la delusione del 2022 quando le Furie Rosse si classificarono al secondo posto.

Palla a due che verrà alzata alle ore 21:00 allo Sports Centre Boris Trajkovski di Skopje (Macedonia del Nord), con la diretta streaming disponibile sul canale YouTube della FIBA. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Foto: fiba.basketball