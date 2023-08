Sinner-De Minaur, a che ora la Finale a Toronto: programma preciso, tv, streaming. Non è di notte!

La finale del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2023 di tennis, è in programma oggi, domenica 13 agosto, nella serata italiana: la testa di serie numero 7, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà per il titolo l’australiano Alex de Minaur.

Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 19.30 italiane sul Center Court, ma comunque inizierà non prima delle ore 22.00 italiane. Si tratterà del quinto confronto tra i due, con Jannik Sinner che non ha mai perso nei quattro precedenti.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-de Minaur in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner ed Alex de Minaur.

CALENDARIO SINNER-DE MINAUR ATP TORONTO 2023

Domenica 13 agosto – Center Court

Dalle ore 19.30 italiane

Rajeev Ram/Joe Salisbury-Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer

Non prima delle ore 22.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 7)-Alex de Minaur (Australia) – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-DE MINAUR ATP TORONTO 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse