LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2023 in DIRETTA: Olanda favorita, l’Italia punta su Balsamo e Persico

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova in linea elité femminile dei Mondiali di Ciclismo 2023. La rassegna iridata pre-olimpica di ciclismo su strada termina con la gara seniors femminile, in scena come sempre a Glasgow. La favorita assoluta è l’Olanda, anche se l’Italia può giocarsi le sue chance con Elisa Balsamo e Silvia Persico.

Il percorso della prova in linea femminile prevede 154.1 km con partenza da Loch Lomond (Balloch) ed arrivo a Glasgow. Le atlete affronteranno 69 km prima di entrare nel circuito cittadino di 14.5 km, protagonista di tutte le gare in linea di questo Mondiale. Le cicliste passeranno 6 volte sulla linea di traguardo prima di chiudere la gara. Nei chilometri che portano da Loch Lomond al circuito di Glasgow attenzione alla salita di Crow Road (5.5km al 4% di pendenza media, anche sei i primi 3.7 km sono al 5.5%).

L’Olanda parte nettamente favorita, con Annemiek Van Vleuten, Marianne Vos, Demi Vollering e Lorena Wiebes. La grande incognita in casa orange è però la gestione di tutte queste grandi atlete, che potrebbero accettare mal volentieri di mettersi al servizio per una connazionale. L’Italia ha alcune carte da giocarsi in questa prova con Elisa Balsamo e Silvia Persico che dovrebbero avere il ruolo di capitane nella nostra nazionale. Grande attesa anche per Lotte Kopecky su un circuito che si sposa bene con le sue caratteristiche.

L’albo d’oro di questa corsa vede un dominio olandese: l’Olanda ha vinto 5 delle ultime sei edizioni grazie a Chantal Van der Broek-Blaak (2017), Anna Van Der Breggen (2018, 2020) e Annemiek Van Vleuten (2019, 2022). L’unica nazionale in grado ad interrompere questa serie di successi è stata l’Italia, che nel 2021 ha conquistato l’oro con Elisa Balsamo.

La partenza della prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo 2023 è prevista alle 13.10 ora italiana. La gara sarà visibile su Eurosport e su Rai 2 (a partire dalle 14). La copertura streaming è affidata a Rai Play e a Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea femminile dei Mondiali di ciclismo 2023, a partire dalle 13.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

