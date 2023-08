MotoGP oggi, GP Gran Bretagna 2023: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi venerdì 4 agosto vanno in scena le prove libere del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul circuito di Silverstone. Si torna in pista dopo la lunga pausa estiva e si preannuncia grande spettacolo sul tracciato in terra britannica, la stagione è entrata nel vivo e i piloti avranno a disposizione un paio di sessioni per trovare il feeling con la pista e iniziare la messa a punto in vista di qualifiche e gara. Francesco Bagnaia si presenta da leader del campionato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere del GP di Gran Bretagna 2023, tappa del Mondiale MotoGP in programma oggi venerdì 4 agosto a Motegi. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Non sono previste dirette/differite su TV8. Gli orari sono italiani (a Silverstone sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP OGGI

Venerdì 4 agosto

09.30-09.45 MotoE, prove libere 1

10.00-10.35 Moto3, prove libere 1

10.50-11.30 Moto2, prove libere 1

11.45-12.30 MotoGP, prove libere 1

13.25-13.40 MotoE, prove libere 2

14.15-14.50 Moto3, prove libere 2

15.05-15.45 Moto2, prove libere 2

16.00-17.00 MotoGP, prove

18.00-18.10 MotoE, qualifiche 1

18.20-18.30 MotoE, qualifiche 2

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati. Non è prevista la diretta/differita su TV8.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport (per la MotoGP).

