LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: si ricomincia dopo una lunga pausa

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sullo storico tracciato di Silverstone va finalmente a concludersi la lunga sosta estiva che aveva preso il via a fine giugno dopo la gara di Assen.

La giornata della classe regina prenderà il via alle ore 11.45 italiane (le ore 10.45 locali) con la prima sessione di prove libere di 45 minuti, quindi alle ore 16.00 si tornerà in scena per il turno da sessanta minuti che, da questo appuntamento, non avrà più valenza per la classifica combinata dei tempi. La P3 di domattina, infatti, sarà quella che andrà a completare il quadro prima di qualifiche e Sprint Race.

Come ci presentiamo alla seconda metà di annata? Francesco “Pecco” Bagnaia comanda la classifica della classe regina con 194 punti contro i 159 di Jorge Martin (-35) ed i 158 di Marco Bezzecchi (-36). Quarta posizione per Brad Binder con 114, quindi Johann Zarco quinto con 109.

Il venerdì di Silverstone scatterà alle ore 11.45 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della MotoGP. Buon divertimento!

Foto: LaPresse